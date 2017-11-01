Бенефицианту волгоградского ТЮЗа - 30 лет

Ещё недавно он был неприлично молод. И вот уже – просто молод, но уже профессионал, заслуживший бенефис. Артисту Волгоградского ТЮЗа Альберту Шайдуллову исполнилось 30 лет.

Молодой актёр был приглашен в труппу театра после окончания ВГИИК (курс заслуженного артиста РФ Альберта Авходеева), в 2011 году. Но и раньше, еще студентом, участвовал в его спектаклях. Зрители запомнили трогательного Артемона в «Золотом ключике», смешного морячка Хулиана в «Сокровищах капитана Штиля», «всегда готового» сынка-пионера в «Слоне».

А роль «мелкого» пацана Виктора из молодежной комедии «С тобой всё кончено навсегда!» принесла молодому артисту настоящий успех. В этом пареньке в исполнении Шайдуллова обнаруживался такой природный артистизм, столь яркое проявление творческой фантазии, что именно он и стал центральной фигурой спектакля.

Сегодня Альберт Шайдуллов - один из премьеров ТЮЗа, в возможностях которого справляться с огромными творческими нагрузками, созданием сложных, психологически точных образов.

Он упрямый и пылкий юный король Фердинанд в шекспировских «Бесплодных усилиях любви». Он удивляет виртуозным владением стихотворным словом и натренированным телом, мощной энергетикой и обаянием в роли слуги Маскариля из мольеровской комедии «Шалый, или всё невпопад. Он достоверен в современном драматургическом материале. В роли баристы Трансформера из спектакля «Как выдать маму замуж», рвущегося к самостоятельности подростка, на глазах взрослеющего душой. В образе остроумного, циничного офисного планктона Картера из недавней премьеры «Неформат» по американской пьесе.

Артист много занят и в детском репертуаре. Здесь он сам выделяет лирическую сказку «Лесные тайны», где играет Алешу, приемного сына лесных жителей - ему важна тема верности родному дому и любящим людям в нем. Актёр находит мягкий и пронзительный тон в показе становления личности своего героя.

В свои тридцать лет Альберт Шайдуллов прекрасно помнит, чувствует тонкости детского восприятия мира, радости и комплексы, связанные с познанием себя и других. Он верит в необходимость театра в жизни юного человека. Может, еще и поэтому стал педагогом детской театральной студии при Волгоградском ТЮЗе. К тому же это сильнейший выплеск его собственной неуемной потребности творить. Играть на сцене, учить детей азам актерской профессии и ставить с ними спектакли, сочинять и исполнять песни в популярном сегодня стиле рэп, участвовать в театральных «капустниках» и еще много чего. На сцене Волгоградского ТЮЗа А.Шайдуллов сыграл уже около тридцати самых разных ролей.