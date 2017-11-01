Армен Джигарханян вернулся к работе в своем театре

Знаменитый российский актер и режиссер Армен Джигарханян, попавший недавно в центр скандала, вернулся к работе в театре под своим руководством.

Об этом сообщил друг деятеля искусства Артур Согомонян, который отметил, что Джигарханян уже включился в процесс. Он также добавил, что репетиции проходят в штатном режиме, а спектакли выходят согласно расписанию, передает в среду, 1 ноября, РИА "Новости".

Напомним, ранее в театре под руководством Армена Джигарханяна были проведены следственные мероприятия в связи с делом о краже паспорта актера и режиссера. До этого в СМИ появилась информация о конфликте мужчины с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской.