Сегодня, 31 октября, художественный руководитель театра "Геликон-опера", народный артист Российской Федерации Дмитрий Бертман принимает поздравления с 50-летним юбилеем.

Дмитрий Бертман родился в Москве в 1967 году. 10 апреля 1990 года он создал Московский музыкальный театр "Геликон-опера" и с тех пор поставил свыше сотни спектаклей в стране и за рубежом: в Германии, Австрии, Ирландии, Эстонии, Новой Зеландии и других странах.

"Вы – не просто один из самых талантливых современных режиссеров. Вы – смелый экспериментатор, сумевший создать настоящий новаторский оперный театр, знаменитый «Геликон»", – говорится в поздравительной телеграмме главы российского кабмина Дмитрия Медведева.

"Режиссер большого таланта, Вы вносите яркий вклад в развитие российской и мировой музыкальной культуры", - отметил в поздравлении мэр Москвы Сергей Собянин.