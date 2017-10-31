Основатель "Геликон-Оперы" Дмитрий Бертман отмечает сегодня юбилей
31 октября 2017, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня, 31 октября, художественный руководитель театра "Геликон-опера", народный артист Российской Федерации Дмитрий Бертман принимает поздравления с 50-летним юбилеем.
Дмитрий Бертман родился в Москве в 1967 году. 10 апреля 1990 года он создал Московский музыкальный театр "Геликон-опера" и с тех пор поставил свыше сотни спектаклей в стране и за рубежом: в Германии, Австрии, Ирландии, Эстонии, Новой Зеландии и других странах.
"Вы – не просто один из самых талантливых современных режиссеров. Вы – смелый экспериментатор, сумевший создать настоящий новаторский оперный театр, знаменитый «Геликон»", – говорится в поздравительной телеграмме главы российского кабмина Дмитрия Медведева.
"Режиссер большого таланта, Вы вносите яркий вклад в развитие российской и мировой музыкальной культуры", - отметил в поздравлении мэр Москвы Сергей Собянин.