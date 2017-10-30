Памятник Эльдару Рязанову открыли в Самаре

27 октября в честь 90-летия со дня рождения народного артиста СССР, выдающегося кинорежиссера, Почетного гражданина городского округа Самара - Эльдара Александровича Рязанова установлен первый в России памятник в его честь.



На фасаде дома по ул.Фрунзе, 120, где родился Эльдар Александрович в 2016 году сначала появилась мемориальная доска. Теперь в сквере рядом с домом расположен памятник, созданный по инициативе унитарной некоммерческой организации «Фонд популяризации творчества Эльдара Рязанова» и при поддержке Администрации г.о.Самара.



На торжественную церемонию приехали супруга Эльдара Александровича Эмма Валериановна Абайдуллина и дочь Ольга Эльдаровна.





по сообщению портала "Самара сегодня"