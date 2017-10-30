За первые выходные с 26 по 29 октября фильм Алексея Учителя "Матильда" собрал в два раза меньше, чем картина Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь".

Кассовые сборы "Матильды" составили 229,9 миллиона рублей, а "Последнего богатыря" – 447,9 миллиона рублей. Как уточняет сегодня портал "Кинобизнес", после фильма Алексея Учителя с показателем 132,7 миллиона рублей идет "Пила 8", а затем "Геошторм" (99,77 миллиона рублей) и "Салют-7" (72,4 миллиона рублей).

Напомним, картина "Матильда", рассказывающая об отношениях последнего российского императора Николая II и легендарной балерины Матильды Кшесинской, вышла в прокат 26 октября. Еще до релиза фильм вызвал широкий общественный резонанс – некоторые россияне были убеждены, что данная лента порочит честь царя.