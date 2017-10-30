Юбилей поэта

Большому другу газеты «Аргументы недели», известному поэту Валерию Краснопольскому 30 октября исполняется 70 лет. С 1986 года он является членом Союза писателей России, автором нескольких сборников стихов. В 2007 году Валерий Краснопольский выпустил книгу «Юго-Запад Москвы». В неё вошли не только его стихи, но и воспоминания о друзьях и знакомых: Владимире Высоцком, Савелии Крамарове, Виталии Соломине, Валерии Золотухине и др. А совсем недавно свет увидела новая книга поэта «Вера». 7 ноября в Доме кино состоится юбилейный вечер Валерия Липовича Краснопольского.

- Валерий Липович, когда началось ваше сотрудничество с нашей газетой?

- Когда появились «Аргументы недели» во главе с Андреем Углановым, мы сразу издали интересную серию книг – воспоминания Михаила Козакова, Василия Ланового и др. Я содействовал появлению стенда «Аргументов недели» на Франкфуртской книжной ярмарке, где были номера газеты, оформлялась подписка, продавались совместно изданные книги. С «Аргументами недели» меня связывает, можно сказать, кровное родство.

- Вы дружите со многими знаменитостями. Например, с Николаем Караченцовым, который записал альбом с песнями на ваши стихи…

- Мы с Николаем дружим более сорока лет. Впервые встретились в 1975 году, в театре «Ленком». У меня вообще два настоящих друга – Караченцов и покойный Валерий Золотухин. Золотухин – писатель, и он со мной издавал свои книжки. А Караченцова я всё время уговаривал засесть за книгу, но так и не срослось. Ему и песню записать было сложно, настолько он был занят, много снимался, играл в театре, выступал с концертами. Мы, помню, писали наши песни ночью на фирме «Мелодия». И вышел диск «Солнечные пятна», с четырьмя песнями на мои стихи. Они мне очень дороги, а музыку к ним написал покойный уже композитор Ладо Сурамели.

С Николаем Караченцовым мы объездили всю страну, много выступали по линии Общества книголюбов. С нами часто ездили Людмила Гурченко, Алексей Булдаков, другие знаменитые актёры. Когда началась перестройка, вместе с Виталием Соломиным мы организовали Центр творческих встреч при Союзе театральных деятелей СССР. Делали концерты актёров с презентацией их книг. Я в то время издал прозу Валерия Золотухина «Дребезги», потом его же «Дневники о Высоцком», эпиграммы и стихи Валентина Гафта, книга разошлась стотысячным тиражом по всей стране. Центр творческих встреч просуществовал с 1988 до 1992 года, пока не развалился Советский Союз. Потом я создал Московский центр творческих встреч.

- Валерий Липович, вы были знакомы с легендарными актёрами Владимиром Высоцким и Савелием Крамаровым. Расскажите о ваших встречах с ними!

- С Крамаровым мы жили в одном доме на улице Довженко. Как-то нас пригласили на день рождения Владимира Высоцкого. Это был последний его день рождения – 25 января 1980 года. В Москве стоял жуткий 35-градусный мороз. Торжество и концерт должны были состояться в посёлке Менделеево, недалеко от Зеленограда, в Доме культуры Института метрологии. Высоцкий дружил с тамошними научными сотрудниками. А я там довольно часто проводил устные выпуски журналов, где у меня выступали все – от знаменитого пародиста Александра Иванова до Юрия Никулина и Леонида Куравлёва.

Мы хотели поехать в Менделеево на машине Савелия Крамарова, но его «жигулёнок» никак не мог завестись. Тогда я решил расчехлить свой «москвич». Но двухчасовая попытка завести его тоже закончилась безрезультатно. Когда уже решили плюнуть на всё, я сделал последнюю попытку и – о, чудо! – мой «москвич» затарахтел. Но Крамаров так замёрз, что решил не ехать. И я отправился к Высоцкому один.

На концерт в заледенелый Дом культуры пришло много людей. Владимир Семёнович пел в одной белой рубашке, а все зрители сидели из-за холода в верхней одежде. Но за полтора часа зал так прогрелся от энергетики Высоцкого, что люди стали снимать свои пальто и дублёнки. В перерыве в маленькой комнатушке мы пили чай с Владимиром Семёновичем. Я увидел, сколько Высоцкий отдаёт сил во время выступления, как не щадит себя. Разговаривали мы мало, так он устал. Решили потом нормально пообщаться. Я хотел предложить ему какие-то выступления, у меня были зыбкие идеи издавать его книги…

В тот день, когда Высоцкий умер, 25 июля, ко мне на дачу в Домодедове в 4 утра прилетела яркая краснокрылая птица – палестинская дрофа. Орала так, что разбудила меня, я выскочил во двор, дрофа кружила надо мной. Я чувствовал, птица принесла плохую весть. И действительно позже позвонил Валерий Золотухин и сообщил, что умер Высоцкий. Ещё до этой печальной вести я зашёл домой и тут же, будто мне кто-то диктовал, написал стихотворение. После звонка Золотухина я посвятил его Высоцкому. Ещё позже узнал, что такая же дрофа кружила в небе, когда распинали Христа…

- Валерий Липович, о каких совместных проектах с «Аргументами недели» вы сейчас думаете?

- Мечтаю организовать фестивали «Аргументов недели» по всей России. Где бы выступали политики, экономисты, поэты, актёры. Важно, чтобы читатель «АН» понимал, что газета не просто печатает интересные, острые материалы. Она приходит напрямую к своему читателю. Раньше мы делали подобные фестивали, и сейчас люди опять тянутся к такому живому общению. Его ничто не заменит.