Юные таланты приглашаются на конкурс «Андрюша-2018»

Открыт прием заявок на Главную Детскую Премию в сфере искусства «Андрюша-2018». Победители конкурса войдут в ежегодную Программу поддержки юных талантов фонда "Андрюша". Они будут обучаться у лучших преподавателей России в рамках развивающих поездок фонда, а также выступят 20 апреля на Премии «Андрюша-2018» на одной сцене со звёздами оперы, балета, эстрады, драматического искусства.

Для участия в конкурсном отборе в номинациях "Танцы", "Вокал", "Живопись", "Актерское мастерство" приглашаются дети в возрасте 7-15 лет, проживающие в Челябинской области (для номинации "Живопись" - 9-15 лет). В жюри - деятели искусства и культуры мирового масштаба из Москвы, председатель - народный артист России Андрис Лиепа.









Конкурс на Премию "Андрюша" - заочный. Он проходит по видеозаписям выступлений детей, а в номинации "Живопись" оцениваются оригиналы работ. Тема конкурса в этой номинации - "Моя мечта". Ее трактовка может быть самой широкой.

Для участия в конкурсе 2018 года необходимо заполнить он-лайн заявку и приложить к ней ссылки на видеоматериалы с выступлениями детей. Юным художникам следует прислать в оргкомитет оригиналы основной и дополнительных работ.









Завершения приема заявок - 1 февраля 2018 года. Участие в конкурсе Премия "Андрюша-2018" - бесплатное.

Все подробности - в Положении о конкурсе - https://drive.google.com/open?id=0B2pah1VH22JQcnNUNmMtaXo0ZjQ

Подать заявку для участия в конкурсе, заполнив анкету, можно на сайте фонда "Андрюша".

Детский фонд «Андрюша» желает всем продуктивной работы и удачи и ждет заявок от персональных участников и творческих коллективов!

оргкомитет - Детский Благотворительный фонд "Андрюша"

www.andrusha-fond.ru

andrusha-fond@mail.ru

+7 351 775-45-40 , +7 908 085 75 55









Ссылки:

Анкета солиста

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-0Ed2xr8JuqHZ8cXptLshrlFFGYdUIKmLhf71vo17tB1p_w/viewform?usp=sf_link

Анкета творческого коллектива

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSR3FdByilyB3mOiOQ92HvKn3tfC7_58x-Fujv4MoOlpIo9g/viewform?usp=sf_link

Анкета юного художника

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezkeEEmwZf6jPHXyk3l8JaR1yRLZkvBYt6WhM8YgEiw33LSQ/viewform?usp=sf_link

Положение о конкурсе требования к творческим материалам - https://drive.google.com/open?id=0B2pah1VH22JQcnNUNmMtaXo0ZjQ

Вся информация о конкурсе на сайте Детского Благотворительного фонда "Андрюша" - http://www.andrusha-fond.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.html