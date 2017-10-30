У жителей Челябинска появилась возможность улететь в космос

4 ноября челябинские жители с помощью современных технологий побывают на уникальном запуске космического корабля: в Конгрессно-выставочном холле пройдет мультимедийное шоу для детей и взрослых «МультиКосмос». Участники мероприятия отправятся в путешествие по Солнечной системе, чтобы спасти её от Черной дыры. В спектакле используется уникальный для РФ интерактивный развивающий видеоконтент и управляемые светодиодные браслеты.









Запуск космического корабля пройдет в субботу 4 ноября 3 раза в 11:00, 14:00 и 17:00. Стать пассажиром космического экипажа может любой желающий вне зависимости от возраста. Каждый из участников получит специальное устройство для управления миссией - светодиодный браслет - и пройдет специальное обучение. Зрители узнают о том, как устроена солнечная система, какие планеты входят в нее, удивятся космическим открытиям человечества и просторам Вселенной.









Все зрители станут учениками “Космической академии” и вместе с героями - отважными рейнджерами Астрой и Лео совершат путешествие по планетам и космическому пространству, выполняя увлекательные задания.

Образовательное шоу для детей и родителей «МультиКосмос» - мультимедийное представление на большом экране с возможностью управления развитием событий, яркое зрелищное световое шоу и интерактивные площадки: шоу космических явлений, множество фотозон с 3D-иллюзиями, на фоне которых можно фотографироваться, VR-аттракционы и космическая беспроигрышная лотерея.

Продолжительность мероприятия – 90 минут с антрактом. Интерактивные площадки начинают свою работу за 30 минут до шоу, работают в антракте и после представления.









Присоединиться к экипажу можно на сайте http://мультикосмос.рф/челябинск и в группе https://vk.com/multikosmos_chelyabinsk.

Покупка билетов: онлайн на сайте http://мультикосмос.рф/челябинск и в кассе места проведения.

Организатор - компания Мультишоу - это направление деятельности федеральной компании РОСВИДЕО ПРОДАКШН. Премьера «МультиКосмоса» состоялась в апреле в Кировской области, а осенью этого года шоу будет показано в более чем 50 городах России. На премьерных показах были только аншлаги.