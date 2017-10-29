Лидер группы "Наутилус" Вячеслав Бутусов подписал письмо против выхода фильма Алексея Учителя "Матильда" и объяснил по какой причине. Музыкант смотреть этот фильм не будет. Бутусов отметил, что редко подписывает коллективные воззвания, но не выдержал и возмутился.

По его словам, "наложилось много всего". "Помимо информации о том, что снимается фильм о святых страстотерпцах, что там порноактер в роли страстотерпца нашего святого – царя Николая, еще много всяких историй, связанных с нападками на святыни", - рассказал музыкант в интервью "Комсомольской правде". Он написал короткое послание. Бутусов, "учитывая разрушающую силу ёрничества", призвал прекратить глумиться. "Я думал: это либо провокация, либо способ привлечь к себе внимание. Скорее и то, и другое", - говорит артист.

Бутусов уверен, что фильм "Матильда" не о любви. "У Николая Александровича была одна любовь – к Александре Фёдоровне", - полагает артист.

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