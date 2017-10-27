Барышников высказал свое мнение о фильме «Матильда»

Советский и американский артист балета, балетмейстер и актер Михаил Барышников заявил, что советует всем интересующимся балетом посмотреть фильм Алексея Учителя «Матильда».

Барышников посмотрел фильм, который вышел в широкий российский прокат 26 октября, еще летом 2017 года. Для этого был специально снят зал в Нью-Йорке - Учитель лично летал в США дли встречи с балетмейстером и показа ему картины, передает ТАСС. Барышников отметил, что он не кинокритик, поэтому о достоинствах и недостатках фильма рассуждать не стал. Говоря о критике фильма, он отметил, что «сколько людей - столько и мнений».