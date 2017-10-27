Пенза на пять дней превратилась в театральную столицу

В Пензе открылся II Международный театральный фестиваль «Маскерадъ». В 2017 году масштабный культурный форум, который по популярности вошел в топ-10 фестивалей этой осени в России, посвящен советской драматургии. Первыми на сцену областного драматического театра вышли актеры из Владимира, они представили спектакль по произведениям Евгения Евтушенко.



Его ждали и он состоялся. II Международный театральный фестиваль «Маскерадъ» (16+) в Пензе вновь собрал лучших. На пять дней Сурская столица превратилась в столицу театральную. Тематика фестиваля 2017 года — «Советская драматургия» и выбрана она не случайно.



«Возникла идея в год 100-летия революции сделать фестиваль, который осмыслил бы действительно очень мощный, любопытный интереснейший пласт советской драматургии, театра, сейчас, к сожалению, прошло 100 лет, мы до сих пор не можем понять, как нам относиться к этому важнейшему этапу в развитии страны», — рассказал театральный критик Александр Вислов. Попыткой переосмыслить прошлое стал самый первый спектакль фестиваля.



Второй «Маскерадъ» открылся постановкой «На стыке времен» (16+) по произведениям Евгения Евтушенко в постановке Владимирского академического театра драмы. «Это история страны, я думаю, что по этим произведениям можно изучать историю», — отметил зритель Сергей Пономарев.



Спектакль в репертуаре с 2015 года. В его основу легли стихи, поэмы, автобиографическая проза выдающегося поэта. Зритель вместе с актерами проживает многие исторические события. Те, что касаются каждого, и те, о которых в советской драматургии было не принято говорить.





продолжение материала на поратле "Пенза-Пресс"