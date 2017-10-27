Новиков намерен отсудить у «Пусть говорят» миллион евро за клевету

Александр Новиков, обвиняемый по делу о хищении средств пайщиков ЖСК "Бухта Квинс", подал иск о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда в размере €1 млн в отношении программы "Пусть говорят".

Знаменитый бард посчитал, что в итоге эфир получился "клеветническим и хамским". "Целью программы было очернение меня лично, искажение фактов моей биографии и причинение морального вреда мне и моим близким", – написал Новиков в социальной сети Facebook.

Известный исполнитель верит, что на скандал с его участием обратит внимание прокурор России Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Мутные потоки клеветы на Первом канале, или ещё раз вся правда про то, кто стоит за грязной суетой вокруг известного в России барда Александра Новикова.