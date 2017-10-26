СМИ названа окончательная причина смерти актера Марьянова

Окончательной причиной смерти знаменитого актера Дмитрия Марьянова работники медицины назвали обильную кровопотерю. Об этом сегодня сообщает РЕН ТВ со ссылкой на результаты экспертизы.

«Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей подвздошной вены. Обильная кровопотеря», — гласит заключение экспертов.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября. СМИ сообщали, что он почувствовал себя плохо во время совместного отдыха с друзьями на даче, но позже выяснилось, что актер находился в подмосковном реабилитационном центре, работавшем без лицензии.