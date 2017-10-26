Долгожданная Матильда разочаровала

23 октября в Санкт-Петербурге (Мариинский театр, Вторая сцена) состоялась премьера фильма Алексея Учителя «Матильда». На следующий день картина была показана в Москве (кинотеатр «Октябрь»). Есть основания полагать, что у многих сторонников и противников «Матильды» после просмотра останется ощущение неловкости: фильм не соответствует ничьим заявлениям и ожиданиям. А должен был?



Как считает критик Татьяна Москвина, главное свойство «Матильды» – это её абсолютная декоративность. И здесь труды создателей фильма сомнению не подлежат. Великолепные и пустынные дворцы, заставленные растениями в кадках; ослепительное сияние ряс и мундиров на коронации; роскошь имперского балета – всё явлено с прилежанием и вдохновением. Но такое впечатление, что мы пришли на спектакль, открылся занавес – и мы ахнули, а дальше на сцене мелькали какие-то тени под почти беспрерывную и явно симфоническую музыку М. Белтрами, но из танцовщиков, ради которых зритель и ходит в балет, никто не вышел.



По эстетической родословной «Матильда» – внучка «Сибирского цирюльника» Михалкова, но сходства между этими родственниками немного, и оно чисто внешнее.



Может быть, это вообще кино будущего, кто ж его знает. В настоящем же имеем то, что есть – старательно исполненную роскошную декорацию мелодрамы без самой мелодрамы. Ведь главная задача мелодрамы – возбудить чувства. «Матильда», она, конечно, возбудила чувства – но совершенно не те и не тем, чем положено фильму.



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