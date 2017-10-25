Исполнитель роли Николая II в «Матильде» оценил привлекательность Поклонской

Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) сообщил о том, что ему удалось разыграть немецкого актера Ларса Айдингера, сыгравшего Николая II в фильме «Матильда».

Как рассказал Столяров РИА Новости, его телефонный разговор с зарубежным артистом состоялся в начале сентября. Пранкер представился Айдингеру режиссером Кириллом Серебрянниковым и заявил, что хочет снять фильм, разоблачающий российские спецслужбы. Столяров предложил своему собеседнику роль в этой картине, добавив, что его партнером станет актриса, играющая депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Ларс Айдингер заинтересовался этим проектом и сказал, что Поклонская, по его мнению, «достаточно привлекательна».

Наталья Поклонская является инициатором кампании против фильма «Матильда», в котором снялся Айдингер. Ранее «Аргументы недели» писали, что парламентарий потребовала признать картину экстремистской.