За день до премьеры фильма "Матильда" кинотеатры не продали и трети билетов, пишет "Вечерний Екатеринбург". Таким образом, можно говорить о том, что прокат скандальной картины на Урале провалился.

К примеру, ККТ "Космос" продал около 10% билетов. Однако, несмотря ни на что, свердловская полиция организует усиленную охрану всех кинотеатров региона в дни проката "Матильды". Это связано с угрозами православных экстремистов в адрес киносетей.