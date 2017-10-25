Бесцветная революция: сто лет, которые в Волгограде не заметили

Цепочка последних волгоградских событий утверждает во мнении, что культура сегодня - это передовая фронта. Если не ежедневно, то точно еженедельно приходят новости, взрывающие информационное пространство. Уничтожаются вполне успешные проекты и коллективы, увольняют людей, доказавших свою состоятельность и имеющих авторитет в профессии. Суть сводится к одному - полной зачистке прежнего культурного поля. Как видится эта революция со стороны, «Аргументы недели» расспросили человека, волею обстоятельств покинувшего наши культурные баррикады – кандидата искусствоведения, почётного работника высшего профессионального образования Викторию Давыдову.

- Разве с культурой так можно: строить новое на полностью выжженном поле? Разве может там что-то вырасти?

- Философский вопрос – философский ответ. Метания из одной крайности в другую, бескомпромиссность принимаемых решений, безудержность революционных намерений построить «новый мир» - в истории мы это проходили не один раз. Помните, в Библии сказано: «Чти отца своего и матерь свою, и долголетен будешь на земле». Эта мудрость может быть соотнесена и с целым народом, и с отдельным человеком, и с культурой, соединяющей между собой географические пространства, эпохи, стили, поколения.

- Я вот иногда в сомнении задумываюсь: может, пришло время новых форм, новых идей, а мы просто грустно ностальгируем по прежним? Может, настраиваться нужно по другим камертонам?

- «Мерить культуру, её высоту мы должны по её высочайшим достижениям, ибо только вершины гор возвышаются над веками, создают горный хребет культуры. Но без этих высот народ теряет энергию движения и смысл деятельности». Это цитата Дмитрия Сергеевича Лихачёва, который всегда был камертоном совести, примером культурно-художественного мышления. Концертно-филармоническая модель, система музыкально-художественного образования, музейное дело, деятельность общественных организаций: союзов художников, композиторов, театральных деятелей - придуманы не нами. «Культурное поле» уже дало и продолжает приносить свои плоды. Поэтому мы просто обязаны сохранить созданное предшествующими поколениями, а любые революционные движения в этом свете должны подчиняться простейшему христианскому постулату - «Не навреди».

- Вице-губернатор по культуре Попков и депутат облдумы Осипов, вроде бы, представили концепцию развития региональной культуры? Как вы её можете прокомментировать?

- Я знакома с другой концепцией, принятой на Форуме деятелей культуры, кажется, в 2012 году, но, к сожалению, так и оставшейся безжизненной теоретической догмой по правилам без возможности реализации интересных и перспективных идей. Что касается нового документа, его я не читала. По отдельным высказываниям, интервью с руководителями в сфере культуры Волгоградской области можно догадаться, что Волгоград в скором времени превратится в культурную столицу ЮФО. Хотелось бы до этого времени дожить и порадоваться за город и его жителей.

- Очередная тревожная весть пришла и из консерватории имени Серебрякова: приостановлена аккредитация. Чем это грозит учебному заведению?

- Ситуация вполне рабочая. Не понимаю только, почему именно к этому учебному заведению обращено столь пристальное внимание журналистов, создающих вокруг него, простите, нездоровый ажиотаж? Назовите мне хоть один волгоградский вуз, который не сталкивался бы с Рособрнадзором пусть даже один раз в жизни? Приведу простую статистику: только за последний квартал Рособрнадзором было проведено 169 плановых и внеплановых проверок вузов, зафиксировавших нарушения в соблюдении законодательства в сфере образования. Время такое наступило: доверяй, но проверяй.

- Как, по-вашему, ситуация в Серебяковке будет развиваться?

- Предписание консерватории надо выполнить до 15 ноября. Практически все указанные замечания носят характер недочетов, вполне легко устраняемых. Большинства из них могло и не быть. Скорее всего, в установленное время комиссии не были предоставлены документы, либо имеющиеся в наличии, но странным образом, оказавшиеся за пределами внимания сотрудников, ответственных за конкретный раздел работы, либо не исполненных вовремя и надлежащим способом. И здесь надо делать выводы новому руководству, которое особое внимание должно обратить на профессиональные компетенции проректора по учебно-воспитательной работе: именно эта фигура является ключевой в организации образовательного процесса в соответствии с законами. Думаю, что это вполне по силам и.о. ректора, поскольку до назначения на руководящую должность она работала и деканом факультета дополнительного образования, и два года в должности проректора по учебно-воспитательной работе, что открывало для нее широкие возможности для выполнения своих прямых обязанностей. Сегодня для нее ситуация не сложилась, как планировалось, к сожалению, но мера ответственности, особенно в связи с временной приостановкой аккредитации вуза, возросла. Эта проверка будет для нее хорошим опытом, главное, чтобы не последним.

- Символично, что в этом году Серебряковке – 100 лет. Но, кажется, нашу региональную и городскую власть и это не смущает? Поддержки никакой, наоборот, придумываются варианты, как вуз «слить». Это что – особо циничная форма руководства?

- Для меня это трепетная и волнительная тема: к сожалению, проект «100 лет Серебряковке», утвержденный на Ученом совете вуза и согласованный с бывшим руководством комитета по культуре администрации Волгограда и лидером комитета по культуре городской думы Сергеем Коноваловым, в мае внезапно оборвался и приказал долго жить. Замена юбилейных торжеств Серебряковки на Форум к 100-летию образования в Царицыне-Сталинграде-Волгограде – не самая лучшая альтернатива проекту консерваторского сообщества. Таким образом, юбилей остался за кадром внимания и властей, и общественности, и прессы.

- В ноябре в городе Калач-на-Дону пройдет концерт, посвященный празднованию 75-ой годовщины начала контрнаступления под Сталинградом. В планах – приглашение столичных артистов: Дениса Майданова, Сергея Трофимова, группы «Кватро» и ведущего Бориса Щербакова. Их одноразовое выступление может обойтись бюджету в 7,5 миллионов. Что такое 7,5 миллионов в масштабах Серебряковки? Что можно было бы сделать на эти деньги?

- Тема концерта действительно широко обсуждается в социальных сетях… При скудном бюджете области и города, такие траты – безусловно, непозволительная роскошь. 7,5 миллионов в условиях нищенского существования консерватории это 1/7 часть её годового бюджета, или два полноценных концертных рояля, или ремонт концертного зала с заменой звукового и светового оборудования, или полная замена народных, духовых и струнных инструментов, ремонт классов и т.д.

- Весной с вами расторгли контракт, как с ректором консерватории, хотя большинство коллектива оказало вам поддержку. Да и для аккредитации вуза, прохождения очередного лицензирования вы сделали много. Чем вы не устроили вышестоящее руководство?

- Начну издалека. Помните известную цитату: «Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу»? Единожды переступив законы морали, может понравиться быть зависимым от обстоятельств: человек, легко предавший своего руководителя и коллектив, не имеет будущего. Таких людей нужно уметь распознавать и держаться от них подальше. К сожалению, я слишком поздно в этом убедилась, несмотря на предостережения многих коллег. Это к слову. А теперь к сути вопроса.

Основная причина в том, что я – не человек той системы, выполнение установок которой – а они не раз вступали в противоречие с моими нравственными принципами - гарантировало бы мне долгую и счастливую жизнь руководителя. Я сделала другой выбор – в пользу коллектива и студентов, ответивших мне взаимностью и в период подготовки аккредитации, и в процессе прохождения двух мониторингов, и в реализации ярких научно-творческих проектов, и на выборах ректора, и после увольнения. Эту поддержку я ощущаю даже сейчас, когда новое руководство распрощалось со мной как с педагогом – по их словам, таково решение учредителя. Я благодарна прекрасному коллективу, воспитавшему меня как профессионала, как гражданина и руководителя. Главный нравственный урок, который я получила, – жить в согласии с собственной совестью, не кривить душой, не «приспосабливаться к обстоятельствам», не оправдывать себя ссылками на то, что «такое было время» и «так поступали все».