Римскую оперу завоевала российская певица Светлана Касьян

21 октября на одной из ведущих оперных сцен мира – в Театре Костанци (таково первоначальное название театра) – наша соотечественница Светлана Касьян блистала в опере «Тоска» Джакомо Пуччини.

Как известно, это произведение – одно из самых популярных в оперной классике. Большая ответственность лежит на исполнительнице заглавной партии, ведь по сюжету Флория Тоска – знаменитая итальянская певица, весьма откровенная в проявлении своих чувств, с бешенным темпераментом и красивым сильным голосом.

После успешной премьеры Светлана Касьян рассказывает о том, как работала над ролью в Италии, каким предстает современный спектакль XXI века в том же театре и с теми же историческими декорациями…

Играя Тоску, думаете о Саре Бернар, для которой была написана пьеса Сарду, ставшая основой либретто оперы?

– Мне, скорее, ближе трактовка этого образа Марией Каллас. Она, как мне кажется, одна из самых сильных драматических актрис, передавших идею пьесы французского драматурга Сарду и необыкновенную силу воздействия музыки Пуччини.







Готовясь к премьере, вы посетили те места в Риме, где происходит действие оперы?

– Да, я побывала перед премьерой и в Церкви Сант Андреа делла Валле, и в Палаццо Фарнезе… чтобы как можно глубже проникнуться духом этих мест!

Вы часто говорили, что Тоска – ваша любимая героиня. Как сыграть певице «певицу»?

– Образ действительно мой. Мне совсем нереально было бы исполнить, например, Татьяну в опере «Евгений Онегин». Флория Тоска – эмоциональная, страстная, горячая, взбалмошная; она где-то даже сумасшедшая. В опере это начинается прямо с первого акта, со сцены ревности, где она требует, чтобы ее возлюбленный Марио Каварадосси (а он художник), нарисовал у мадонны черные глаза, как у неё самой…

Как распределить силы во время столь сложного спектакля?

– Это хороший вопрос. Очень важен, на самом деле, предпремьерный день – это святая святых для любого исполнителя!.. Абсолютное молчание; я ни с кем не разговариваю, даже по телефону. Когда поешь такие масштабные и сложные партии, как Тоска, нужно сконцентрироваться. Режиссером и дирижером перед тобой поставлено огромное количество задач, не говоря уж о композиторе, которой тоже сделал в клавире оперы свои ремарки. Всё это надо помнить и учитывать, а главное, – выполнить на премьере. Накануне спектакля нужно побыть наедине с самим собой, и, тем более, перед исполнением такой легендарной оперы, которая для каждого итальянца столь значима. Произведение написано специально для постановки в Римской опере, действие происходит в самом сердце Италии – в Риме! Это очень большая ответственность! Это должно быть сделано на двести процентов…

Вы сказали Рим – сердце Италии, а какой ваш самый любимый город в этой стране?..

– Не перестаю восхищаться Римом. В это время года поражает погода: настоящее лето, залитые солнцем пощади, невероятно голубое прозрачное небо; в нем нет той глубины и синевы как весной и летом… кругом – нежно-зеленые, золотые и розовые листья… В этот раз я побывала на Вилле Боргезе, но времени совсем не хватает, всё было отдано репетициям.

Здесь, в Риме, мое самое любимое место, – Римская опера, один из лучших театров мира. Я захожу в него и уединяюсь в своей гримерной. И ведь только подумать! Здесь пела моя любимейшая Мария Каллас, дирижировал Рикардо Мути… и я, российская певица, удостоена чести играть в столь знаменитом спектакле! Уникальность этой постановки в том, что всё в ней сохранено – и декорации, и костюмы, и прически, как в 1900 году, 117 лет назад; каждая ленточка, каждая ниточка… Всё обновляется и сохраняется в идеальном состоянии! В этом итальянцы – уникальны.

Кто ваш самый строгий критик?

– Наверное, я сама. Вспоминаются слова Зураба Соткилавы, он мне как-то сказал: «Спела концерт, всем говори – это было потрясающе! Хвали себя сильно, потому что источник уходит, а информация остается…». Для меня всегда после спектакля есть то, над чем ещё можно поработать.

Когда о моих выступлениях говорят хорошо, я всегда благодарна публике за теплое отношение и любовь!







Справка:

Светлана Касьян родилась в 1984 году в Батуми (Грузия). Участвовала в молодежной программе Большого театра, где дебютировала в партии Купавы («Снегурочка» Римского-Корсакова) в 2011 году. Певица уже в течение шести лет покоряет итальянские подмостки: выступает в Teatro Comunale Luciano Pavarotti (Модена), Teatro Regio (Турин) и La Fenice (Венеция). В 2015 году после сольного концерта в Риме Касьян была удостоена аудиенции папы римского Франциска I. Выступала в Англии (Dorset Opera), Германии (Берлинская филармония), Швейцарии (Театр S.Gallen), Литве и Словении.