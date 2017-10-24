Детская хореографическая студия Ансамбля танца "Урал" стала трехкратным победителям закрытого грантового всероссийского хореографического конкурса среди лучших коллективов России "Кубок победителей". Они завоевали максимум из возможных наград, представив на суд жюри три возрастные группы. "Уральцы" везде оказались первыми! Поездка 56 детей на конкурс в Сочи осуществилась благодаря Программе поддержки талантливых детей Челябинской области Детского благотворительного фонда "Андрюша" имени Андрея Жаботинского.

- Мы поддерживаем коллективы, которые, однажды став лауреатами Премии "Андрюша", на протяжении нескольких лет демонстрируют высокие результаты. А "Урал" даже дважды завоевывал Гран-при нашей Премии! Так что мы стараемся находить возможности отправлять ребят на конкурсы, это очень важно для их творческого развития, - рассказала руководитель фонда "Андрюша" Юлия Жаботинская.

В этом году танцоры также были награждены от фонда поездками во Всероссийский детский центр «Орленок» и Москву, где коллектив успешно выступил на юбилейном вечере Андриса Лиепы в Государственном Кремлевском Дворце.

В программе конкурса в Сочи были заявлены 120 танцевальных номеров от лучших из лучших - коллективов-победителей различных фестивалей. Челябинцы выиграли максимально возможную сумму грантовой поддержки - 200 тысяч рублей. Эти средства, как сказала руководитель Детской студии "Урал" Светлана Лукина, помогут осуществить их мечту - организовать в Челябинске первый фестиваль-конкурс танцевальных коллективов "Уральская высота".

- Но главное, - прокомментировала Светлана, - дети остались совершенно довольны и счастливы! Они отлично поработали, выступили, зарядились энергией и даже успели отдохнуть - наплаваться в открытом бассейне и наобщаться с талантливыми сверстниками!