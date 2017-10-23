Директор реабилитационного центра впервые рассказала о смерти актера Марьянова

Оксана Богданова пришла в студию программы Андрея Малахова "Прямой эфир". Она рассказала, как познакомилась с Дмитрием Марьяновым, как протекало его лечение и что же случилось в день его смерти.

У Марьянова не было алкогольной зависимости. "Он запутался в жизни, он искал свой путь, был опустошен. Ему требовалась квалифицированная помощь психологов", - рассказала Богданова. По ее словам, за те дни, что актер провел в клинике, к нему стали возвращаться сила и энергия. Она отметила, что "Феникс" – это реабилитационный центр для людей с девиантным поведением. Здесь оказывают только психологическую помощь. Лекарств никаких не дают.

В день своей смерти актер стал жаловаться на боли в спине и ноге, долгое время отказывался от предложения вызвать "скорую". Но видя, что Марьянову все хуже, врачей вызвали. Когда прошло 20 минут, а медики так и не приехали, приняли решение везти актера в больницу самостоятельно. Как рассказала Богданова, поначалу он разговаривал, шутил, а потом потерял сознание.

Директр центра заверила, что это первая смерть за время работы центра. И призналась, что очень переживает: "Там были все шансы. У него была потрясающая мотивация к тому, чтобы жить. И это — любовь жены".

Рядом с дачей, на которой находился актер Дмитрий Марьянов, находилась бригада скорой помощи, однако из-за ошибки диспетчера вызов не был отдан этой бригаде, сообщили в Минздраве Подмосковья.

Вдова актера Дмитрия Марьянова психолог Ксения Бик не в силах давать интервью после скоропостижной смерти мужа.