Куклачев и Хазанов ответили на обвинения Transparency International

Представители театров ответили на претензии Transparency International (TI), в расследовании которого утверждается, что руководители как минимум 14 театров искусственно создавали себе дополнительные возможности для заработков.

Утверждалось, что в период с 2013 по 2017 годы 14 театров заключили более 60 контрактов со своими художественными руководителями как с физическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Обычно сделки с ними от лица театров заключали их заместители. Их нанимали в качестве актеров и режиссеров и арендовали у них помещения и реквизиты. При этом они продолжали получать зарплату как руководители театров.

Художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов подтвердил РБК факт заключения с ним дополнительных контрактов в качестве актера со стороны Московского театра эстрады.

Это происходило, когда он выступал в спектаклях, поскольку театре он работает как художественный руководитель.

Куклачева Transparency International обвинила в том, что он заключил с собственным сыном два контракта на аренду помещений общей стоимостью 3,76 млн рублей.

"На данный момент помещение, о котором идет речь, безвозмездно сдается (театру. — Ред.), чтобы компенсировать ту сумму, которая была якобы с нарушением выплачена", — заявил РБК художественный руководитель театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев. По его словам, помещение сдавалось 2 года и сумма аренды составила около 3 млн рублей. Чтобы вернуть деньги в бюджет, было решено сдавать помещение безвозмездно.