Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, будут ли в Кремле смотреть фильм Алексея Учителя "Матильда".

По словам Пескова, экспертный просмотр картин не является функцией администрации главы государства, однако сотрудники, которых интересует кинематограф, могут сходить на показ ленты в частном порядке, передает РИА "Новости".

Напомним, что фильм "Матильда" рассказывает об увлечении последнего российского императора Николая II знаменитой балериной Матильдой Кшесинской. Картина еще до выхода в прокат вызвала бурные обсуждения и даже скандалы, поскольку ряд граждан РФ считает, что она порочит имя царя.