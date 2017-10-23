Стало известно, будут ли смотреть фильм "Матильда" в Кремле
23 октября 2017, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, будут ли в Кремле смотреть фильм Алексея Учителя "Матильда".
По словам Пескова, экспертный просмотр картин не является функцией администрации главы государства, однако сотрудники, которых интересует кинематограф, могут сходить на показ ленты в частном порядке, передает РИА "Новости".
Напомним, что фильм "Матильда" рассказывает об увлечении последнего российского императора Николая II знаменитой балериной Матильдой Кшесинской. Картина еще до выхода в прокат вызвала бурные обсуждения и даже скандалы, поскольку ряд граждан РФ считает, что она порочит имя царя.