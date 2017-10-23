Участники AC/DC соболезнуют в связи со смертью Джорджа Янга

Участники знаменитой рок-группы AC/DC выразили соболезнования в связи со смертью музыканта Джорджа Янга.

Янг являлся сопродюсером первых шести альбомов AC/DC. Соболезнования музыкантов опубликованы на официальной странице рок-группы в Facebook.

"С болью в сердце мы должны объявить о смерти нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и указаний не было бы AC/DC", — написали рок-мызыканты.

Участники AC/DC отметили талант и мастерство композитора и продюсера Джорджа Янга.

Джордж Янг родился в Шотландии. Позже его родители с детьми перебрались в Австралию. Янг основал группу Easybeats. Рок-музыкант сотрудничал с группой AC/DC, созданной его младшими братьями Ангусом и Малькольмом.

Он ушел из жизни в возрасте 70 лет. О смерти рок-музыканта сообщил его брат.