Ушел из жизни один из участников легендарной рок-группы AC/DC
23 октября 2017, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня утром для фанатов популярной группы AC/DC появилась печальная новость.
В возрасте 70 лет ушел из жизни известный австралийский рок-музыкант Джордж Янг, который являлся участником коллектива. Группа AC/DC "с болью в сердце" объявила о смерти своего брата и наставника, передает РИА "Новости".
Напомним, что Янг выступал в составе AC/DC вместе со своими братьями Ангусом и Малкольмом. До этого он входил в состав основанной им группы Easybeats, которая существовала до конца 60-х годов.