Ушел из жизни один из участников легендарной рок-группы AC/DC

Сегодня утром для фанатов популярной группы AC/DC появилась печальная новость.

В возрасте 70 лет ушел из жизни известный австралийский рок-музыкант Джордж Янг, который являлся участником коллектива. Группа AC/DC "с болью в сердце" объявила о смерти своего брата и наставника, передает РИА "Новости".

Напомним, что Янг выступал в составе AC/DC вместе со своими братьями Ангусом и Малкольмом. До этого он входил в состав основанной им группы Easybeats, которая существовала до конца 60-х годов.