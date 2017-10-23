Врачи рассказали о состоянии актера Михаила Кокшенова

Утром в понедельник, 23 октября, появилась информация о состоянии знаменитого российского актера Михаила Кокшенова.

Комментарий дали в справочной службе Первой градской больницы в Москве, где отметили, что состояние артиста оценивается как тяжелое, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее дочь Михаила Кокшенова подтвердила, что ее отец находится в реанимации. Согласно последним данным, у актера произошел инсульт.