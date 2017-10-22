"Усатая Мона Лиза" ушла с молотка за баснословную сумму

С молотка ушла одна из самых неоднозначных репродукций картины "Мона Лиза" авторства французского художника Марселя Дюшана.

Работу на торги выставил в Париже аукционный дом Sotheby's. Картина, на которой изображена Мона Лиза с усами и бородой, оценивалась в 470-700 тысяч долларов, однако она была продана ценителю искусства за 743 тысячи долларов, передает сегодня РИА Новости.

Отметим, что Мону Лизу в черно-белом варианте с усами Дюшан создал в 1964 году. Художник назвал свое полотно L.H.O.O.Q.