Елена Санаева отмечает юбилей‍

Сегодня российская актриса Елена Санаева, прославившаяся ролью Алисы в фильме "Приключения Буратино", отмечает 75-летний юбилей. Со словами поздравления в ее адрес выступают многие коллеги и поклонники Санаевой.

В творческой карьере актрисы десятки ярких ролей. Но для большинства поклонников её таланта Санаева навсегда останется Лисой Алисой.

Елена Санаева рассказала в беседе с kp.ru, что отметит свой день рождения на сцене театра "Школа современной пьесы".

"Я играю в спектакле «Дурочка и зэк», а после этого будем петь и веселиться, как раньше", — отметила она.

Сейчас актриса занимает должность вице-президента детского фонда имени Ролана Быкова, который является ее мужем.

"Аргументы недели" присоединяются ко всем поздравлениям и желают ей "многие лета", здоровья и новых творческих открытий и побед.

Ранее Елена Всеволодовна САНАЕВА рассказала «Аргументам недели» о своем сыне, Павле Санаеве, и о своих взаимоотношениях с ним.