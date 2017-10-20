Следствие назвало две основные версии смерти актера Марьянова

В Следственном комитете рассказали о версиях смерти актера Дмитрия Марьянова.

Как пишет «Российская газета», в настоящее время следователи рассматривают несколько версий, основными являются две. Это несвоевременное прибытие медицинской помощи к артисту и оказание услуг реабилитационным центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Дмитрий Марьянов скончался в прошлое воскресенье из-за оторвавшегося тромба. Согласно информации, опубликованной в СМИ, перед смертью артист проходил лечение в нелегальной клинике «Феникс». Скоропостижная кончина 47-летнего актера стала причиной возбуждения уголовного дела.