Челябинский режиссер везет из Абакана на родину шесть спектаклей

Осень – урожайная на гастроли пора. Вслед за гостями из Грузии в Челябинск с 10 по 12 ноября приедут гости из Хакасии. Русский драматический театр имени Лермонтова привезёт на челябинскую сцену шесть спектаклей.

Приезд абаканского коллектива обещает стать значительным событием в театральной жизни города. Во-первых, это состоится впервые за 78-летнюю историю абаканской и почти 96-летнюю эпопею челябинской трупп.

Во-вторых, на сегодняшний момент художественным лидером Лермонтовского театра является бывший челябинец, режиссер Евгений Ланцов. В памяти истинных театралов еще сохранились воспоминания о его постановках в челябинском ТЮЗе (ныне Молодежном театре) «Сказки о мертвой царевне» и «Учиться, учиться, учиться…». Кстати, именно с легкой руки челябинского режиссера абаканская труппа впервые отправилась в Москву на самый серьезный театральный конкурс «Золотая маска».

Третье: благодаря поддержке федерации и очень своевременной программе «Большие гастроли» посмотреть спектакли театра из Абакана смогут хоть студенты, хоть пенсионеры – цены на билеты самые демократичные от 160 целковых.

Гости из Хакасии в Челябинск едут большим караваном, шутка ли - за три дня они обещают показать шесть спектаклей. Играть будут днем и вечером, на большой и малой сценах. Челябинские театралы увидят шесть спектаклей из репертуара театра Лермонтова: семейные драмы «Земля Эльзы» и «Тихий шорох уходящих шагов», увлекательные комедии «Детектор лжи» и «Тётки. Семейка Краузе», финскую трагикомедию «Маленькие деньги» и фирменную, лермонтовскую, знаменитую «Песнь о купце Калашникове» уж точно невиданную в Челябинске. А вот с «Детектором лжи» и «Тихим шорохом» местные театралы уже знакомы – по постановкам челябинского Камерного театра, желающие могут сравнить, поспорить. «Семейку Краузе» не далее как минувшим летом представила на той же самой сцене звезда советского экрана Вера Алентова с московскими коллегами – зал рыдал от хохота. Кстати, говорят, что билеты на эту детективную комедию уже проданы, что неудивительно, комедия – самый любимый публикой жанр. Впрочем, для любителей веселых историй есть шанс попасть на «Детектор лжи» и «Маленькие деньги», если поторопиться.

Визитная карточка театра «Песнь о купце Калашникове», наверняка, привлечет поклонников классики, коих среди постоянных зрителей челябинского драмтеатра немало. Спектакль «свежий», но уже замеченный критикой на фестивалях «Белая Юрта» и «Чир Чайаан».

Но большая часть гастрольной афиши отдана на откуп современным авторам.

«Театр не может жить без свежего воздуха сегодняшней жизни, без «свежей крови». Современная драматургия, как и любая другая, очень разная и по проблематике, и по качеству. Мы выбираем то, что, прежде всего, по-человечески отзывается, волнует нас самих», - Евгений Ланцов не устает повторять. И делать, причем повсеместно. С его легкой руки в его родном Челябинске в 2011 году появился целый центр современной драматургии, осколки которого разлетелись по всем театрам.

Неудивительно, что откроет гастроли как раз современная пьеса «Земля Эльзы». Ярослава Пулинович – автор молодой, но уже известный, и в Челябинске она в свое время побывала на тех же читках. Ее история – о родственных душах, которые так редко встречаются в этом мире, Эльзе Василии. За спиной у обоих – дети, внуки, брак с нелюбимым человеком и тяготы послевоенных лет. Чтобы разлучить влюбленных, их дети идут на самую вероломную ложь - ведь им так трудно увидеть в стариках-родителях, не только источник дохода, наследства и бесплатных нянь, но людей полноценных - личностей, которым доступны все возможности жизни и все чувства, в том числе и любовь. Вот такой историей откроются гастроли Русского драматического театра из Абакана уже 10 ноября.