Стало известно, кто возглавит Театр под руководством Армена Джигарханяна

В пятницу, 20 октября, стало известно, кто возглавил Театр под руководством Армена Джигарханяна.

Временно исполняющим обязанности генерального директора назначена заместитель гендиректора Елена Гильванова, передает РИА "Новости" данные, предоставленные в департаменте культуры Москвы.

Напомним, накануне супруга знаменитого российского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, которая была главой театра, решила уволиться по собственному желанию. Кроме того, известно, что женщина подала на развод с артистом.