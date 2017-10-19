Бывшие сотрудники волгоградской филармонии сообщили об упадке культуры

Накануне в Волгограде прошла конференция с участием сокращенных работников областной филармонии, на которой артисты заявили о развале местной культуры и уничтожении культурных ценностей региона.



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 18 октября на пресс-конференцию экс-сотрудников филармонии пришло около 30 человек. Спикерами выступили участники ансамбля «Вишневый сад» Татьяна Шереметева, Андрей Козлов, Елизавета Козлова, а также член союза художников России Владислав Коваль. Поводом для встречи деятели культуры назвали сокращение 240 работников филармонии, которое официально связано с реорганизацией учреждения.



В рамках пресс-конференции артисты также рассказали о работе салона «Вишневый сад». Так, по словам его создателей, им приходилось самим покупать аппаратуру и организовывать себе концертную площадку. В салоне принимали участие такие известные деятели культуры и искусства как певец из Зальцбурга Борис Рубашкин, поэт и писатель Владимир Овчинцев, художник Владислав Коваль, писатель Евгений Лукин и другие. При этом худрук ансамбля Андрей Козлов заявил, что ансамбль под его руководством всегда выполнял госзаказ и обеспечивал полный зал. По словам артистов, в июне они дали 7 выездных концертов и 1 по госзаданию. Салон работал на протяжении трех лет, а теперь он оказался не нужен.



- У нас были программа, посвященная 200-летию со дня рождения Лермонтова, выступление Бориса Рубашкина, программа, посвященная памяти Эльдара Рязанова, программа, посвященная СергеюЕсенину – мы все этот аранжировали, обеспечивали инструментами, помещением, костюмами, - и это все оказалось не нужным, - поделился худрук ансамбля «Вишневый сад» Андрей Козлов.

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