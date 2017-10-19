Режиссер Алексей Учитель лично представит свою картину «Матильда» 9 ноября в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Также там пройдет творческая встреча с режиссером.

Напомним, в основе сюжета фильма: роман молодого Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. У части православных экстремистов картина вызвала отторжение. В адрес режиссера и нескольких кинотеатров высказывались угрозы.