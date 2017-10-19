Старинный замок времен крестоносцев раскопали в Литве

В середине октября на северо-западе Литвы в Шилальском районе археологи наткнулись на интересную находку. Как сообщило издание Delfi, проводя раскопки в одном из холмов, примерно на метровой глубине ученые обнаружили обгоревшие кости, ремесленные изделия и останки оружия.



Это позволило профессору Каунасского университета Гинтаутасу Забеле предположить, что в земле обнаружены остатки замка Пиленай, точное местонахождение которого до сих пор было неизвестно.



Замок Пиленай, иначе Пилленен, является частью литовского героического эпоса. Согласно хроники Виганда фон Марбурга, зимой 1336 года на территорию Жемайтии (области на западе Литвы) вторглось войско Тевтонского ордена во главе с верховным магистром. Крестоносцы осадили Пиленай, в котором укрылся князь Жемайтии Маргилис с приближенными. Когда стало ясно, что защитить замок не удастся, жемайты подожгли замок с разных сторон и сгорели в огромном жертвенном костре.

по сообщению портала "НИА-Калининград"