Особенности уличного искусства в Уфе

Несколько лет назад столицу захватило новое явление - стрит-арт. Стены домов «украсили» непонятные надписи и рисунки. Городские власти сначала пытались бороться с этим явлением, замазывая творения. Но они уже на следующий день появлялись вновь. Тогда решили обуздать стихию другим способом: разрешили любителям порисовать на стенах легально.



Об особенностях уличного творчества беседуем с Артуром Нурадиновым - художником, работающим в этом направлении.



Красиво, но незаконно



- Как вы стали уличным художником?



- Как-то раз с друзьями, в 2011 году, посмотрел фильм «Выход через сувенирную лавку». Это документальный фильм: режиссер и операторы в течение нескольких лет снимали на камеру обычные рабочие будни английского уличного художника Banksy.



Этот фильм многих молодых, творческих людей вывел на улицу, в том числе и меня. Первый опыт в стрит-арте выполнен при помощи трафарета – это было изображение Джокера, заклятого врага Бэтмена из фильма «Тёмный рыцарь». Нанёс его на стену около Башгоспедуниверситета. Следующей работой стал «Рисующий мальчик», который украсил дом по ул. Достоевского. Подготовка к нанесению проводилась серьезнее, чем в первом случае. У сестры взял стремянку, друзья снимали весь процесс на камеру. Все шло тихо, работали всю ночь, оставалось только нанести тени, как вдруг подъехала полиция и задержала нас. Полицейские посмотрели на рисунок и сказали: «Красиво, конечно, но незаконно!» В результате мне выписали штраф за мелкое хулиганство!



- У вас есть специальное образование?



- Рисованием увлекался с детства. Первую персональную выставку организовал ещё в детсадовском возрасте. Первым набором красок, как сейчас помню, была акварель медовая. Затем в руки мне попалась гуашь, мама подарила. Это был уже совсем другой уровень! Рисуя гуашью на фанере, чувствовал себя настоящим профессионалом. Решил сделать персональную выставку в нашей квартире. Созвал соседей, знакомых, родных посмотреть на мои работы. И люди подыгрывали мне, поддерживали. В садике, помню, разрешали рисовать во время тихого часа. Примером аккуратности и дисциплины для меня был старший брат. Он очень кропотливо вырисовывал в тетради машины, трактора и другую технику. Если брался что-то изображать, выходило четко, как чертеж по линеечке. У меня так не получалось. Почиркал в альбоме, не нравится, переворачивал, снова рисовал.



Следующий этап – художественная гимназия-интернат им. Рами Гарипова. В начале пути обучения меня хорошо подтянул педагог Наиль Сулейманов, преподаватель по рисунку. Он постоянно говорил «скорость каравана измеряется по последнему верблюду», то есть группа должна быть сильна целиком. Он дал более полное представление о технике пастели.

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