Назван лауреат Букеровской премии

В среду, 18 октября, стало известно имя лауреата Букеровской премии.

В этом году почетный приз получил американский писатель Джордж Сондерс, который написал роман под названием "Линкольн в бардо", передает издание "Известия". Отметим, что Букеровская премия, которая вручается исключительно за произведения на английском языке, составляет почти 70 тысяч долларов.

По сюжету произведения, бывший президент США Авраам Линкольн тяжело переживает смерть своего сына и погружается в пограничное духовное состояние, которое называется бардо. Он часто навещает могилу мальчика и разговаривает с ним.