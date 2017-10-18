«Октябрь семнадцатого» в Волгограде нарисовали мирным

Актеры в гриме и костюмах Ленина и Дзержинского встречали гостей на открытии выставки «Октябрь семнадцатого» в волгоградском музее имени Машкова, но это были почти единственные персонажи, вызывавшие ассоциации с событиями столетней давности.

Абсолютно разных художников объединила октябрьская выставка в залах музея на Чуйкова. И хотя все трое связаны отношениями «учитель-ученик», у каждого из них свои представления, свои техники и свои интерпретации.

Весь первый этаж – картины Елены Орловой, готовящейся к экспозиции с потрясающим трудолюбием. Как она сама пошутила: «Если бы с 1917 года я писала в год по одной картине, к нынешнему году как раз набрала бы на эту выставку». В основном это акварели в необычной технике, напоминающей ювелирный пэчворк или крупнобисерную мозаику, когда картина собирается в один большой цветовой пласт из мельчайших разноцветных частиц. Много натюрмортов: особенно любимые художником тонкие ирисы, махровые пионы, беспечно легкомысленные ромашки или сразу большое цветочное собрание на полотне «Ботанический сад». Отдохнувший на их сиюминутно запечатленной красоте глаз переходит на полотна, отражающие путевые заметки, наблюдения, воспоминания, складывающиеся в своеобразный очень личный дневник, который щедрый художник раскрыл для своих поклонников. Есть и октябрь, но он – с интересной книгой и теплым пледом, с чашкой чая и только воспоминаниями о некогда многолюдных собраниях – красными знамёнами осенних демонстраций за окнами.

Ученица Елены Орловой - Мария Мелихова своей серией «Моя семья» рассказала теплые истории о своих близких, о том, что известно ей только из рассказов родителей и старых семейных фотографий. Серия выполнена в малознакомой большинству зрителей технике цианотипии. Десять цианотипий представляют историю одной семьи как частички большого мира, большой страны. Произведения полны воспоминаний, трепетной любви к своим близким. Тем же трепетным видением наполнены 15 холстов живописной серии, посвященной архитектуре Волгограда. Замечательный город «сталинок», где балкон каждого из домов, каждый эркер индивидуален и неповторяем.

Любование архитектурными элементами старых волгоградских домов продолжены в серии из 10 платков, выполненных в технике росписи по шелку. Достаточно камерные, лишенные пафоса работы Марии Мелиховой демонстрируют приверженность традициям с одной стороны, и поиск новых интерпретаций, с другой.

Сергей Блох, как и те художники-революционеры сто лет назад, занят открытием новых форм и смыслов. В его зоне экспозиции представлены 12 холстов - кругов и три арт-объекта в виде клеток. На холстах – райские птицы и цвет, который становится объектом изображения. Цвет олицетворяет звук, райские птицы - источник цвета и звука. Клетки пусты. Весь проект называется «Гласные». Он о свободе, потому что в клетке нет места ни цвету, ни звуку. У цвета, как у птиц, своя жизнь, и своя траектория пролета.

Все три художника – о мирном, ярком, светлом октябре. Выставка продлится до 12 ноября.





