В Доме кино в Москве проходит прощание с актером Дмитрием Марьяновым

Днем в среду, 18 октября, в Доме кино в Москве в последний путь провожают знаменитого актера Дмитрия Марьянова, который скончался в воскресенье по дороге в больницу после того, как у него оторвался тромб.

Родственники и коллеги Марьянова собрались в зале, украшенном множеством траурных венков. Близкие артиста, а также актеры произносят у гроба речи и вспоминают, каким был безвременно ушедший мужчина.

Артист Александр Домогаров заметил, что Марьянов был удивительным человеком, трудягой. Дмитрий Певцов добавил, что Дмитрий был личностью редкого таланта и подчеркнул, что он очень любил жизнь и был настоящим мужчиной, передает "СтарХит".

Уточняется, что вдова Марьянова Ксения Бик и его дочь Анфиса убиты горем, к ним постоянно подходят знакомые покойного и выражают соболезнования.