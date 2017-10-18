Актера Дмитрия Марьянова проводят сегодня в последний путь

Актера Дмитрия Марьянова проводят сегодня, 18 октября, в последний путь. Панихида по актеру пройдет в Доме кино. Начало церемонии прощания в 11 часов. Похоронят Дмитрия Марьянова на Химкинском кладбище, - сообщила агент актера Алевтина Кунгурова.

Дмитрий Марьянов скончался в воскресенье, 15 октября, на 48-м году жизни. По предварительной версии, актер умер из-за оторвавшегося тромба. В минувшее воскресенье Дмитрий Марьянов находился в Подмосковье. Его повезли в больницу в подмосковный город Лобня. Но медики оказались бессильны.

Марьянову было всего лишь 47 лет. У него остались жена и 6-летняя дочь.

Нет больше Радуги. Кто помнит, тот знает, о чем речь. Роль восьмиклассника Алика по фамилии Радуга на долгие годы стала визитной карточкой Дмитрия Марьянова. Затем были фильмы «Смеситель», «Боец», «Карамболь», «День радио» – всего на счету актёра около 80 ролей в кино. В спектакле «Случайное счастье милиционера Пешкина» он играл вместе с Людмилой Гурченко.

Читайте о творчестве Дмитрия Марьянова в статье «Выше радуги красиво и хорошо».