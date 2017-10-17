Вдова Марьянова рассказала подробности смерти актера

Вдова актера Дмитрия Марьянова поделилась подробностями его смерти.

Ксения Бик рассказала корреспонденту Woman`s Day, что в последний день жизни Марьянова ее и их общей дочери Анфисы рядом с артистом не было. По словам Бик, актер провел свои последние часы с людьми, которые не являлись его друзьями.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался в минувшее воскресенье, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. Ранее во вторник «Аргументы недели» процитировали агента актера, которая прокомментировала слухи о том, что незадолго до скоропостижной кончины он лечился от алкоголизма в одной из подмосковных клиник.