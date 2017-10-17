Десятников и Ратманский покоряют Нью-Йорк

Известный хореограф, сотрудничавший с нью-йоркской труппой с 2009 года, поставил одноактный балет на совершенно новое произведение композитора Леонида Десятникова — «Буковинские песни».

Солистами в новой постановке выступят Изабелла Бойлстон и Албан Лендорф.

"Буковинские песни" являются частью проекта театра "Ратманский", рассчитанного на пять лет, до 2020 года. В рамках проекта уже созданы такие первоклассные балеты, как «Золотой петушок» (американская премьера 2016 г.), «Серенада после симпозиума Платона» (мировая премьера 2016 г.) и «Взбитые сливки» (мировая премьера 2017г.).



На этом сюрпризы не заканчиваются. Еще одно премьера - 24 пьесы для фортепиано, посвященные пианисту Алексею Гариболю и специально написанные для него, будут исполнены на сцене «Театра Дэвида Коха» самим музыкантом.