Десятников и Ратманский покоряют Нью-Йорк
17 октября 2017, 16:51 [«Аргументы Недели», Сергей СЫЧ ]
Американский балетный театр 18 октября открывает осенний сезон мировой премьерой от Алексея Ратманского и Леонида Десятникова.
Солистами в новой постановке выступят Изабелла Бойлстон и Албан Лендорф.
"Буковинские песни" являются частью проекта театра "Ратманский", рассчитанного на пять лет, до 2020 года. В рамках проекта уже созданы такие первоклассные балеты, как «Золотой петушок» (американская премьера 2016 г.), «Серенада после симпозиума Платона» (мировая премьера 2016 г.) и «Взбитые сливки» (мировая премьера 2017г.).
На этом сюрпризы не заканчиваются. Еще одно премьера - 24 пьесы для фортепиано, посвященные пианисту Алексею Гариболю и специально написанные для него, будут исполнены на сцене «Театра Дэвида Коха» самим музыкантом.