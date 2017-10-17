Министр культуры РФ Владимир Мединский официально заявил, что на строительство и оснащение культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» федеральный бюджет готов выделить 200 млн рублей, что составляет около 50% от всей сметы. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора.

Это заявление министр сделал после переговоров с губернатором области Евгением Куйвашевым и посещения здания Екатеринбургского музея изобразительного искусства на улице Вайнера, где планируется разместить центр.

Всего смета составляет более 576 миллионов рублей. Планируется, что в 2018 году на реализацию проекта, кроме федеральных средств, 170 миллионов рублей будет направлено из регионального бюджета, еще 85 миллионов – из бюджета Екатеринбурга.

Напомним, вопрос о создании филиала Государственного Эрмитажа в Екатеринбурге впервые был поднят в 2013 году по итогам визита Владимира Мединского в столицу Среднего Урала. Идея была положительно воспринята культурной общественностью региона и получила поддержку губернатора Евгения Куйвашева. В 2014 году на международной конференции музеев «Музеи и власть» состоялось подписание соглашения о намерении по созданию культурно-познавательного центра «Эрмитаж-Урал». Специально для этого в Екатеринбург приехал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.