Каждый третий памятник истории и культуры в Смоленске требует ремонта

Из 441 объектов культурного наследия в Смоленске 157 находятся в муниципальной собственности. Как сообщили «Рабочему пути» в мэрии, согласно актам осмотра, более 50 из них требуют ремонтных работ, 16 полностью или частично находятся в неудовлетворительном состоянии, шесть признаны аварийными или непригодными для проживания. Часть из них находится под угрозой полного физического уничтожения в результате хозяйственной деятельности человека или природных факторов.



По информации УЖКХ, только на разработку проектно-сметной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Городская усадьба. Главный дом, кон. XIX века» по ул Ново-Рославльской, 3, находящемся в неудовлетворительном состоянии, требуется около 1,2 млн. рублей. Соответственно, на саму реставрацию потребуется гораздо большая сумма, изыскать которую в ближайшие годы в муниципальном бюджете в ближайшие годы едва ли удастся.



Между тем ассигнования на подпрограмму «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ», расположенных на территории Смоленска, входящую в профильную программу, на 2018-2020 годы, планируются в размере 2,5 млн. рублей. Отметим, что некоторым муниципальным памятникам все же повезло: они вошли в региональную программу капремонта общего имущества МКД, и там уже производятся ремонтные работы.