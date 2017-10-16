В челябинском цирке новая программа с тиграми Суматры

С 28 октября по 3 декабря на арене челябинского цирка новое шоу "Королевские тигры Суматры" на манеже челябинского цирка Вы увидите номера с участием профессиональных артистов.Несколько причин, почему стоит посетить шоу "Королевские тигры Суматры".



Программа лёгкая, смотрится на одном дыхании, темп, музыка, спецэффекты, большое количество светового оборудования и спецтехники.



Клоунский дуэт Стелла и Арто, единственные клоуны в цирковом мире, которые радуют зрителей разных возрастных категорий , современный юмор «с нотками» детства.Белоснежные японские шпицы, восхищают глаз своей красотой и нежностью таких потрясающих собачек. Шоу говорящих перуанских попугаев, вызывают восторг у зрителей. Гимнасты на ремнях, прекрасный номер о любви! Смелые канатоходцы, которые весь номер держат зрителей в напряжении, но с какой легкостью они выполняют трюки вызывает только удивление. Жонглеры, игра с Диабло и многое другое!



Ну и конечно же , аттракцион, ради которого стоит провести свой выходной в Челябинском цирке - Королевские тигры Суматры"



На манеже одновременно 12 гигантских тигров под управлением Народного артиста России Николая Павленко!



Если Вы готовы получить порцию адреналина, тогда приходите в челябинский цирк.

Лучше один раз увидеть , чем сто раз услышать