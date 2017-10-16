Ушел из жизни солист Мариинского театра Николай Охотников
16 октября 2017, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 16 октября, стало известно о кончине народного артиста СССР Николая Охотникова.
Выдающийся оперный певец, который был солистом Кировского (сейчас Мариинского) театра ушел из жизни в возрасте 80 лет. Как сообщает РИА "Новости", руководство и труппа театра выражают соболезнования близким артиста.
Николай Охотников был приглашен в труппу Мариинского театра в 1971 году, где впоследствии сыграл множество выдающихся ролей. Зрителям запомнились партия Кутузова в "Войне и мире", Гремина в "Евгении Онегине", а также другие персонажи в исполнении артиста.