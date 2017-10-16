Башкирия: Плейбек, арт-читки, буффонады – чем может удивить другой театр?

Помимо всем известных в республике государственных театров, в Уфе довольно давно существуют небольшие труппы, именующие себя независимыми, альтернативными театрами, творческими лабораториями, частными студиями. Кто они, какой у них репертуар и есть ли зритель?



Принцип «бедного» искусства



Если навскидку посчитать, то в Уфе действуют около десятка небольших театров, чьи названия вряд ли известны широкому зрителю. К примеру, «De Bufo» - театр в гриме. Создан выпускниками Уфимской государственной академии искусств в 2014 году. Работает в оригинальных жанрах: пантомима, клоунада, буффонада и гротеск. Играет, в основном, на открытых площадках города, на различных мероприятиях. В зимнее время перебирается на малую сцену Национального молодёжного театра.



С декабря 2013 года при «Восточном клубе» работает интерактивный театр-музей для детей от 8 месяцев до 10 лет – «Зазеркалье». Особенность в том, что здесь дети могут становиться не только зрителями, но и активными участниками спектаклей.



Более знаком зрителям проект с необычным названием «Мастерская театральных миниатюр имени меня». Он расположен в корпусе Уфимского государственного авиационного технического университета и начинался именно как студенческий театр, но постепенно перерос в нечто большее: играют там теперь не только студенты, но и преподаватели, и актеры со стороны. Создатель и режиссёр - Екатерина Темнова. Популяризируют такие жанры, как арт-читки – это режиссерские дебюты и знакомства публики с произведением драматургии, благотворительные выступления в больницах, детдомах, арт-стрит – развитие традиций уличного театра и т.д. Принцип «бедного театра» - в постановках используется минимум технических средств. Основной способ передачи чувств, образов - сам актёр. Некоммерческое искусство - выступления бесплатны для зрителя.

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