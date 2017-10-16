Актриса Любовь Толкалина вспоминает Дмитрия Марьянова

Актриса театра и кино Любовь Толкалина вспоминает Дмитрия Марьянова. Она одной из первых узнала о скоропостижной смерти коллеги. Сегодня Толкалина и Марьянов должны были играть в спектакле в Томске.

"Ты зачем умер, А?", - только и смогла сказать актриса, узнав о смерти Дмитрия.

Дмитрий Марьянов ушел из жизни в возрасте 47 лет. Любовь Толкалина в Instagram выкладывает фотографии с коллегой, с которым играла в спектакле "Нереальное шоу". Из-за смерти актера отменили спектакль в Томске.

"Очень неожиданно и невероятно жаль! Вечная память", "Как рано! Актер, любимец публики, скромный, талантливый... Живший и заслуживший любовь народа без пиара, своим трудом, харизмой... Нам будет не доставать его улыбки, его взгляда... Царствие Небесное новопреставленном рабу Божьему Димитрию. Вечная память. Скорблю. Не могу поверить....", "Примите соболезнования", "Прощай радуга... кто знает тот поймёт", - пишут в комментариях поклонники актёра.

Напомним, роль восьмиклассника Алика по фамилии Радуга на долгие годы стала визитной карточкой Дмитрия Марьянова.