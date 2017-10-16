Дмитрий Хворостовский празднует юбилей

Всемирно известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский в понедельник, 16 октября, празднует юбилей.

Народному артисту России, лауреату Государственной премии РСФСР имени Глинки исполняется 55 лет. Согласно последней информации, свой праздник певец собирается отметить в кругу семьи в своем лондонском доме. Как уточняет РИА Новости, родители Дмитрия Хворостовского специально приехали в Великобританию, чтобы поздравить сына.

К музыканту уже обратились друзья и коллеги, которые пожелали ему здоровья, творческих успехов и новых встреч с поклонниками. Напомним, в 2015 году у Хворостовского нашли опухоль мозга. С тех пор артист борется с болезнью.