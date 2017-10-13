Режиссер Быков объявил об уходе из кино

Юрий Быков объявил о том, что больше не будет снимать кино. О причинах принятого им решения режиссер рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В посте, который опубликовал Быков, говорится, что мысль оставить режиссуру пришла к нему после выхода на телеэкраны сериала «Спящие». Результат его работы вызвал у кинодеятеля разочарование. По словам режиссера, теперь ему придется «уйти надолго в тень».

Юрий Быков известен такими своими фильмами, как «Майор» и «Дурак». В снятом Быковом сериале «Спящие», согласно аннотации, рассказывается об агентах, глубоко инкорпорированных в структуру противоположных сил.