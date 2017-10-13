Две крупнейшие российские киносети "Синема Парк" и "Формула кино" приняли решение вернуть в репертуар фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя.

Об этом стало известно в пятницу, 13 октября. Согласно последней информации пресс-службы объединенной сети, активная работа правоохранительных органов и принятые сотрудниками полиции меры по разрешению ситуации вокруг нашумевшей картины послужили поводом для возвращения ленты в прокат.

Как уточняет ТАСС, "Матильду" будут показывать в кинотеатрах сети одновременно с демонстрацией фильма по всей России.