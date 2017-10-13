Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что скандал вокруг картины режиссера Алексея Учителя "Матильда" доведен до абсурда.

Деятель культуры подчеркнул, что после выхода фильма в прокат все успокоятся, поскольку подавляющее большинство россиян относится к данной теме совершенно равнодушно. Как уточняет РИА "Новости", Швыдкой подчеркнул, что каждый сыграл в этой истории свою "партию" – и Алексей Учитель, и Наталья Поклонская.

Он также добавил, что в настоящий момент общество находится в напряжении и некоторые его члены готовы к неадекватным поступкам.